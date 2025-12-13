News

Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): “L’83% dei commenti al reel sono negativi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Domenico Giordano, spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è anche amministratore, analizza il “video in cui John Elkann tranquillizza i tifosi bianconeri che mai e poi mai venderà la Juve”. Il filmato “è stato pubblicato sull’account X e sulla pagina Facebook della Juventus (al momento non su Instagram), che conta 46 milioni di follower”.  

“Dopo meno di 3 ore le visualizzazioni sono poco più di 400mila (nulla quindi di straordinario), ma i commenti al post sono per l’83% negativi” calcola Giordano.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

Parma-Lazio 0-1, biancocelesti in 9 vincono con gol...

Sanremo, Carlo Conti posa la targa per Olly...

Valentina Barbieri, il ricovero in ospedale: “Tachicardia e...

Parma-Lazio, Zaccagni e Basic espulsi: cos’è successo al...

Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’...

Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto...

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre...

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa