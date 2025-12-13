News

Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un anziano di 91 anni ha perso la vita nel Cagliaritano, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto vicino al cimitero di Monserrato a Cagliari. Alla guida dell’auto c’era un ventenne. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano, mentre il giovane è stato accompagnato in stato di choc all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.  

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): “L’83% dei commenti...

Parma-Lazio 0-1, biancocelesti in 9 vincono con gol...

Sanremo, Carlo Conti posa la targa per Olly...

Valentina Barbieri, il ricovero in ospedale: “Tachicardia e...

Parma-Lazio, Zaccagni e Basic espulsi: cos’è successo al...

Fognini posta il selfie con Delogu e ‘punge’...

Crosetto prova a prendere in braccio Renzi, siparietto...

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno...

A cena con un’altra donna, moglie lo scopre...

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa