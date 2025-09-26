News

Davide Lacerenza è libero, l’annuncio di Cruciani: “Ha perso 22 kg e si sta disintossicando”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Lo scrive oggi, venerdì 26 settembre, sui suoi profili social Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de 'La Zanzara'. "Libero!!!", ha scritto il giornalista. "Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari", ha sottolineato.   "Da ieri (giovedì 25 settembre, ndr) alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per “festeggiare”. prosegue nel post social. "È dimagrito di 22 chili e si sta disintossicando. È un altro Lacerenza, in attesa delle decisioni della magistratura sui procedimenti in corso", ha concluso.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Garlasco, il legale di Marco Poggi: “Nessun colpo...

Competitività, Casalino (MIMIT): “Per imprese costi eccessivi di...

Colesterolo alto per più di un italiano su...

Trump, ombre sui Mondiali 2026? “Se città non...

Ragusa, ragazzo sequestrato a Vittoria: portato via da...

“Altoparlanti in tutta Gaza per il discorso di...

Sarkozy, dieci anni di scandali: ora va in...

Dai denti al sonno, i 10 rischi nascosti...

Trasporto aereo, oggi lo sciopero: stop di 24...

Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza...