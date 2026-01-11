News

Da noi… a ruota libera, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

Torna oggi, domenica 11 gennaio, Francesca Fialdini con un nuovo appuntamento di ‘Da noi… a ruota libera’, in onda alle 17.20 su Rai 1.  

Ospiti della puntata: il cantautore, musicista e conduttore Nek, che dopo il successo di ‘The Voice Senior’ e la nuova stagione di ‘The Voice Kids’, partirà per un nuovo tour che lo porterà in Italia e in Europa; la conduttrice Elenoire Casalegno, tra i volti più amati del piccolo schermo; Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano, tra le protagoniste di ‘Prima di noi’, la nuova serie di Rai 1 che ha debuttato il 4 gennaio. 

E poi sarà nuovamente presente il piccolo Daniele Scardini, il bambino vittima di bullismo già ospite nella puntata precedente. Infine, la storia di Leonardo De Andreis, giovane artista emergente, autore e voce di ‘Soltero’, brano diventato virale sui social.  

