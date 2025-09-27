News

Corteo pro Palestina a Torino, scontri sulla strada dell’aeroporto tra manifestanti e forze ordine

(Adnkronos) – Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine oggi, sabato 27 settembre, al corteo pro Palestina di Torino. Partito da piazza Crispi, il serpentone ha percorso le vie della periferia nord del capoluogo piemontese e si è poi diretto lungo la strada dell’aeroporto per raggiungere lo scalo di Caselle. Ma un ingente schieramento di forze dell’ordine ha impedito ai manifestanti di proseguire.  Qui è scattata la guerriglia con lanci di bottiglie, fumogeni, grossi petardi e sassi contro gli agenti che hanno risposto con manganelli, idranti e lancio di lacrimogeni.  —[email protected] (Web Info)

