Conte: “No a primato dei nostri valori se sanzioni a Putin e non a Netanyahu”

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – “Continuerò a denunciare con forza il genocidio a Gaza. Non possiamo rivendicare la nostra azione e un primato nei valori se imponiamo sanzioni economiche a Putin e non a Netanyahu e ai suoi ministri”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla festa della Link University, davanti al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che prima lo aveva salutato dal palco. Ministro, come” Forza Italia “avete lanciato la proposta dello ius scholae, è una nostra vecchia proposta, che ci sta a cuore, cerchiamo di portarla avanti in maniera costruttiva e seria. Se riteniamo che siano cittadini italiani, riconosciamoglielo”.  —[email protected] (Web Info)

