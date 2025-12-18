News

Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 18 dicembre, i viola affrontano il Losanna nella sesta partita della fase campionato: fin qui, la squadra di Vanoli ha conquistato 9 punti nel torneo e ha ancora modo di puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. Gli svizzeri sono al momento sedicesimi, con 8 punti conquistati. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Losanna-Fiorentina, in campo stasera alle 21:  

Losanna (4-3-1-2) Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. All. Zeidler 

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli 

La partita di Conference League tra Losanna e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport, ai canali 202 e 253. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della...

Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna

Trump promette boom economico nel 2026: “Ho ereditato...

Ue, summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina: il nodo...

Influenza, Europa nella morsa del super virus: stagione...

Caso Garlasco, oggi si torna in aula: confronto...

Ue, no ai soldati in Ucraina e prudenza...

Putin attacca i leader europei: “Porcellini isterici”. Zelensky:...

Hai i muscoli? Il tuo cervello è più...

Napoli, agguato in strada: ucciso 48enne