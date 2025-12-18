José Antonio Kast, anni di prove per la La Moneda

José Antonio Kast,segna il ritorno dell’estrema destra a La Moneda dai tempi di Pinochet. “Prima i cileni”, è lo slogan. Unito alla “forza del cambiamento”. Il modello è Trump. Nessun mistero sull’ammirazione per il generale golpista. Per l’Economist è un iperconservatore. Qualcuno parla di terremoto politico, altri di nuova fase. I suoi sostenitori sfoggiano cappellini con una promessa a grandi lettere: far tornare grande il Cile.

Estratti audio: VIDEO El Primer Discurso del Presidente Electo José Antonio Kast – José Antonio Kas – 15 dic 2025.

