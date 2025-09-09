News

Choc a Roma, uomo gettato sui binari della metro tra l’indifferenza generale

by Adnkronos
(Adnkronos) – Le urla, gli sputi sulla banchina. Due uomini iniziano a spintonarsi tra i pendolari in attesa del treno. Nessuno immagina cosa sarebbe successo di lì a pochi minuti quando uno dei due si è avventato sull'altro e lo ha buttato sui binari. Choc sui binari della metro Piramide. Ancora una scena di ordinario degrado nel cuore di Roma dove, alle 10 di questa mattina, a poche ore dalla riapertura della metropolitana dopo lo stop di due giorni per lavori, è andato in scena lo spettacolo più incivile.  L'uomo finito sui binari dopo un volo di un metro e mezzo, è stato 'graziato' dal convoglio ancora fermo. Non dalla gente sulla banchina, però, che nemmeno avrebbe provato a tendere una mano alla vittima, riuscita faticosamente a rialzarsi con le sue forze. Nello stesso piazzale Ostiense, dove proprio ieri mattina la metro era chiusa ma a porta San Paolo si ricordava il valore di uomini pronti a sacrificare la propria vita per difendere Roma dall'occupazione tedesca, oggi si è celebrata la triste indifferenza di quanti, con un uomo sui binari e potenzialmente ferito, hanno impugnato lo smartphone e scelto di delegare alla sorte la fine di chi sarebbe potuto morire alla sola ripartenza del treno. —[email protected] (Web Info)

