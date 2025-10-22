Chi l’ha visto, stasera 22 ottobre: l’intervista ad Andrea Sempio

(Adnkronos) – Questa sera, mercoledì 22 ottobre, a 'Chi l'ha visto' andrà in onda l'intervista ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta. E sulla sua di indagine afferma: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”. E poi la morte del cameraman Mario Biondo. Un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso potrebbe non essere stato un suicidio, ma respinge l'appello dei familiari – che non hanno mai creduto al suicidio – perché il fatto è passato in giudicato. La famiglia chiede la riapertura delle indagini. E ancora, la procura chiede l'archiviazione per il caso di Mara Favro, trovata morta in un dirupo, ma i familiari si oppongono: come sarebbe arrivata in quella zona a piedi di notte? Aveva un appuntamento con qualcuno o qualcuno le ha dato un passaggio? E poi? Cosa è successo davvero? In studio in diretta a Chi l'ha visto? il fratello e l'avvocato Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

