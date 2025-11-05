News

Champions, oggi Marsiglia-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano in trasferta allo stadio Velodrome il Marsiglia, nella quarta giornata della fase campionato. Dopo 4 punti nelle prime tre partite europee, la squadra di Juric va a caccia di un successo che potrebbe dare un nuovo volto a questa prima parte della competizione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta, in campo alle 21:  

Marsiglia (3-4-2-1) Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi 

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric 

La gara di Champions Marsiglia-Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.  

