News

Oro e gioielli all’aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Lingotti d’oro e gioielli scovati all’aeroporto per un valore superiore ai 2,2 milioni di euro. La scoperta è stata effettuata dalla polizia di Manchester, in azione per un’inchiesta sul attività di riciclaggio. I controlli sono scattati in relazione ad un’auto sospetta al Manchester Airport. Gli agenti della Greater Manchester Police hanno trovato nel veicolo 7 lingotti: il valore complessivo ammonta a circa 700mila sterline quasi 800mila euro. 

Nel bagaglio di due sospetti, atterrati nella serata di lunedì, sono invece stati trovati gioielli e oro per circa 1 milione di sterline. Le indagini sono proseguite con le perquisizioni nel domicilio delle due persone: a Bradford, nel West Yorkshire, sono saltati fuori altri lingotti per circa 60mila sterline oltre ad un orologio da 30mila sterline e un’imprecisata somma in contanti. In totale, il sequestro ammonta a circa 2 milioni di pounds. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Champions, oggi Marsiglia-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove...

Scambio elettorale ed estorsione, 6 arresti tra Bari...

Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla

Israele: “Ultimo corpo restituito è dell’ostaggio americano Itay...

Uomini e tabù prostata, “meglio bloccati nel traffico...

Usa, aereo cargo si schianta vicino all’aeroporto di...

Champions, oggi Inter-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e...

Superluna del Castoro, stasera il cielo si illumina:...

Mamdani vince le elezioni di New York, chi...

Mamdani nuovo sindaco di New York. Trump: “Io...