News

Champions League, oggi Inter-Slavia Praga 0-0 – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre all'esordio in Champions ha superato in trasferta l'Ajax. Calcio d'inizio alle 21.  
Inter-Slavia Praga è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Nella terza giornata di Champions, l'Inter affronterà l'Union Saint-Gilloise in trasferta. Appuntamento il 21 ottobre. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

La Fenice, Beatrice Venezi: “Non sarò al Festival...

Flotilla e Gaza, la circolare: “Antagonisti intensificano azione,...

Atalanta-Bruges 2-1, la Dea vince in rimonta con...

Delitto Benevento, Ocone fermato a Ferrazzano: lì Angelo...

Caso Garlasco, Garofano rinuncia a incarico: divergenze con...

Meloni in Calabria per Occhiuto: “Solo i cittadini...

Ucraina: domani a Milano presentazione di ‘La notte...

Scuola, l’istituto Galice di Civitavecchia premiato al ministero

Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo...

Pizza Awards Italia 2025, è ‘Pepe in Grani’...