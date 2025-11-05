News

Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano i kazaki del Kairat Almaty – in diretta tv e streaming – nella quarta giornata della fase campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno a 9 punti, vanno a caccia di un successo pesantissimo in ottica qualificazione, mentre gli avversari arrivano a San Siro con il sogno di muovere una classifica che fin qui li vede a quota 1 dopo il pari casalingo contro il Pafos dell’ultima giornata. 

 

Nella prossima giornata di Champions League l’Inter volerà a Madrid per sfidare l’Atletico del Cholo Simeone. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano, Basciano al pm: “Mai violenza o minacce...

Caso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura...

Arval Mobility Observatory, ‘sostenibilità e benessere dipendenti in...

Sostenibilità, transizione giusta e circolarità a Ecomondo 2025

Sinner: “Spero di convincere Cahill a restare. Finale...

Rifiuti, RenOils: la raccolta degli oli esausti cresciuta...

Rifiuti, Rmb: oltre 3 milioni di tonnellate di...

Rifiuti, EcoTyre: gestiti circa 45 milioni di kg...

Università, Roma Tor Vergata e Policlinico veterinario Geregorio...

Scuola, firmato rinnovo del contratto. Valditara: “Aumenti per...