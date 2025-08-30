Champions League, ecco il calendario. Subito Manchester City-Napoli e Juve-Dortmund, l’Inter parte con l’Ajax

(Adnkronos) – La Champions League 2025-26 prende forma. In mattinata, la Uefa ha reso noto il calendario della fase campionato. Tutte le squadre hanno ben chiaro adesso il cammino iniziale nella massima competizione europea per club. La Juventus debutterà allo Stadium contro il Borussia Dortmund, mentre per il Napoli di Antonio Conte inizio col botto all'Etihad Stadium contro il Manchester City. Per Kevin De Bruyne, subito un grande incrocio col passato. L'Inter inizierà invece il suo percorso contro l'Ajax, mentre l'Atalanta se la vedrà con i campioni in carica del Psg. Ecco tutte le sfide delle squadre italiane. Per il Napoli, esordio nella competizione il 18 settembre: alle ore 21 Manchester City-Napoli. Poi 1 ottobre alle 21 Napoli-Sporting Lisbona; il 21 ottobre alle ore 21 Psv-Napoli; il 4 novembre alle ore 18.45 Napoli-Eintracht Francoforte; il 25 novembre alle ore 21 Napoli-Qarabag; il 10 dicembre alle ore 21 Benfica-Napoli; il 20 gennaio alle ore 21 Copenaghen-Napoli e infine il 28 gennaio alle ore 21 Napoli-Chelsea. L'Inter di Chivu esordirà il 17 settembre alle ore 21 in trasferta in Olanda contro l'Ajax; poi il 30 settembre alle ore 21 Inter-Slavia Praga; il 21 ottobre alle ore 21 Union SG-Inter; il 5 novembre alle ore 21 Inter-Kairat Almaty; il 26 novembre alle ore 21 Atletico Madrid-Inter; il 9 dicembre alle ore 21 Inter-Liverpool; il 20 gennaio 2026 alle ore 21 Inter-Arsenal e il 28 gennaio alle ore 21 Borussia Dortmund-Inter. La Juventus di Igor Tudor farà il suo esordio il 16 settembre alle ore 21 in casa con il Borussia Dortmund; poi il 1 ottobre alle ore 21 Villarreal-Juventus; il 22 ottobre alle ore 21 Real Madrid-Juventus; il 4 novembre alle ore 21 Juventus-Sporting Lisbona; il 25 novembre alle ore 21 Bodo/Glimt-Juventus; il 10 dicembre alle ore 21 Juventus-Pafos; il 21 gennaio alle ore 21 Juventus-Benfica e il 28 gennaio alle ore 21 Monaco-Juventus. L'Atalanta di Juric esordirà sul campo dei campioni in carica del Paris Saint-Germain mercoledì 17 settembre alle 21. Prima in casa martedì 30 settembre contro il Club Brugge alle 18.45, poi Atalanta-Slavia Praga il 22 ottobre alle ore 21; Olympique Marsiglia-Atalanta il 5 novembre alle ore 21; Eintracht Francoforte-Atalanta il 26 novembre alle ore 21; Atalanta-Chelsea il 9 dicembre alle ore 21; Atalanta-Athletic Club il 21 gennaio alle ore 21; infine Union Saint-Gilloise-Atalanta il 28 gennaio alle ore 21. —[email protected] (Web Info)