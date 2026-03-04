News

Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio scorso quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito due coetanei nei pressi di Piazza Stesicoro a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni; una di esse ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici.  

Le indagini, condotte dalla III e IV Sezione Investigativa della Squadra Mobile attraverso testimonianze, analisi di immagini e video e monitoraggio comparativo dei social network, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sei degli otto indagati complessivi, tutti incensurati. A seguito dell’interrogatorio preventivo, quattro di loro sono stati portati in comunità e due sottoposti alla permanenza in casa. In parallelo, il Questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso otto Daspo Willy nei confronti dei minori e un ammonimento a carico del minore sotto i 14 anni, non imputabile, che aveva utilizzato il tirapugni durante l’aggressione. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi...

Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per...

Fine dell’inverno, tornano sole e caldo in anticipo:...

Stefano Cucchi, il caso depistaggi arriva in Cassazione....

Terremoto a Catania, forte scossa 4.5: avvertita anche...

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la...

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6...

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show...

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali...