Figlio e successore di Khamenei “curato per mesi in Uk per impotenza”: il documento degli 007 Usa

Mojtaba Khamenei, il figlio 56enne dell’ayatollah ucciso nei raid Usa-Israele e suo successore come nuova Guida Suprema dell’Iran, sarebbe stato curato ripetutamente per impotenza negli ospedali del Regno Unito. A rivelarlo è un documento segreto dell’intelligence statunitense riportato dal Daily Mail.

Secondo una informativa inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra nel 2008, e successivamente diffuso da WikiLeaks, Mojtaba sarebbe stato sottoposto a pressioni dalla sua famiglia affinché producesse degli eredi. Ci sarebbero volute quattro visite nel Paese, inclusa un’ultima della durata di ben due mesi, per avere un figlio – poi chiamato “Ali” in onore del nonno del bambino, l’allora Guida Suprema.

Secondo l’intelligence statunitense, Mojtaba si è sposato relativamente tardi, nel 2004. E questo sarebbe dovuto “presumibilmente a un problema di impotenza trattato e infine risolto durante tre lunghe visite nel Regno Unito”. Secondo quanto riporta la testata Uk, queste visite sarebbero state effettuate presso gli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. “La sua famiglia si aspettava che Mojtaba avesse figli in tempi rapidi, ma ha avuto bisogno di una quarta visita nel Regno Unito per cure mediche”, si legge ancora nel documento, che recita: “Dopo un soggiorno di due mesi, sua moglie è rimasta incinta. Tornato in Iran, è nato un bambino sano, chiamato Ali in onore del nonno paterno”.

