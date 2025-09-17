News

Caso Maddie McCann, scarcerato in Germania il principale sospetto

by Adnkronos
(Adnkronos) – Christian Brueckner, il principale sospettato nella scomparsa di Madeleine McCann è stato scarcerato nella giornata di ieri in Germania. L'uomo, un cittadino tedesco di 48 anni, era detenuto a Sehnde, vicino Hannover. A darne notizia è stata la polizia ricordando che il 48enne cittadino tedesco era detenuto per essere stato riconosciuto colpevole nel 2019 dello stupro di una 72enne americana in Portogallo. L'uomo non è mai stato incriminato per il caso Maddie e ha sempre respinto ogni accusa in relazione alla vicenda della bimba inglese, scomparsa misteriosamente da un resort in Portogallo il 3 maggio 2007.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

