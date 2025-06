Caldo, oggi allerta arancione in 7 città per le alte temperature

(Adnkronos) – Inizio di settimana in crescendo per le ondate di calore. Oggi è previsto bollino arancione

in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. L'allerta è di livello 2 e indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili. "Le ondate di calore – si legge sul sito del Ministero della Salute – si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione". Per assenza di fenomeni significativi prevedibili, non c'è invece alcuna allerta meteo diramata dalla Protezione civile per la giornata di oggi. Intanto è tornato i numero anti-caldo 1500, il servizio di pubblica utilità gestito dal ministero della Salute in sinergia con l'Inail, per fornire informazioni ai cittadini su come proteggersi dall'afa. Il numero 1500 è gratuito e gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Il 1500 – spiega il dicastero di Lungotevere Ripa – offre consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, con particolare riferimento alle persone più fragili; orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni; informazioni per la tutela della salute dei lavoratori impegnati in attività all'aperto per ridurre i rischi da esposizione solare; counseling di tipo medico sanitario attraverso la collaborazione dei dirigenti sanitari del ministero della Salute. Il numero 1500 si aggiunge alle attività già messe in campo dal ministero della Salute con il Piano caldo estate 2025, operativo da fine maggio, ricorda una nota. Dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre, si possono consultare sul sito del ministero i bollettini sulle ondate di calore. Il Piano caldo, come ogni anno, si avvale del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e del sistema di sorveglianza degli accessi in pronto soccorso che consentono di identificare tempestivamente situazioni di emergenza sanitaria e attivare interventi di prevenzione sulla popolazione. Sul sito del ministero inoltre è consultabile il decalogo per proteggersi dalle ondate di calore. —[email protected] (Web Info)