News

Bullismo, Onorato: “Su uso cellulare giovani serve intervenire rapidamente come istituzioni”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Siamo di fronte ormai a una generazione che ha avuto un'infanzia basata per la prima volta non sul gioco, ma sul cellulare. E c’è stata da parte delle istituzioni incapacità nell’affrontare la questione. Gli over 50 ora hanno una responsabilità educativa gigantesca, perché hanno esposto i giovani tra i 15 e 29 anni una situazione praticamente irrecuperabile. I numeri parlano chiaro: in Europa il primo motivo di morte tra i 15 e 28 anni è il suicidio, prima ancora degli incidenti. In Italia per fortuna è il secondo. Sull’uso del cellulare serve intervenire rapidamente come istituzioni per non lasciare sole le famiglie”. Così l’assessore ai grandi eventi, Sport, Turismo Roma Capitale, Alessandro Onorato, intervenuto agli ‘Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione’ sul bullismo, in corso al Palazzo dell'Informazione Adnkronos. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bullismo, Alessia Filippi: “Sport abbatte ogni barriera al...

Mo, Graziano (Unicef Italia): “Oggi segnali di pace,...

Rubano due teschi al cimitero per farne paralumi....

Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

Bullismo, Ricifari (Anfp): “Emergenza educativa dei nostri tempi,...

Bullismo, Costarelli (Anp): “Docenti capiscano segnali ma scuola...

Medicina estetica tra rigore scientifico e falsi miti...

Tonali, voglia di Serie A? Il centrocampista: “Prima...

Ferrari elettrica, e non solo: 4 nuovi modelli...

Regina Coeli, crolla parte del tetto: “Nessuno si...