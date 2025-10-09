News

Bullismo, Madia: “Rapporto giovani con smartphone sempre più prematuro e incontrollato”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "In questo mondo inevitabilmente sempre più governato dal digitale dobbiamo capire come difendere i diritti dei bambini e dei ragazzi. E' una grande sfida che deve vederci andare tutti nella stessa direzione con una grande alleanza tra famiglie, scuola, sport, legislatori nazionali e europei, media". Lo ha detto Marianna Madia, componente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, intervenuta agli Stati generali dell'educazione e della prevenzione al palazzo dell'Informazione Adnkronos. "Il disagio giovanile è un fenomeno mondiale. Nei casi più gravi questo può produrre bullismo, ansia, depressione, fenomeni di violenza. Bisogna fare attenzione a banalizzare e a dire che l'impennata esponenziale di casi di disagio inizia con il covid. In realtà l'impennata di casi inizia con il crollo dei costi dello smartphone", che ha generato "un rapporto con questi strumenti prematuro e incontrollato".     
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Rimborso exa-cel, Locatelli: “Passo davvero improntate per cura...

Terapia genica per emoglobinopatie, Orlandi (United): “Regioni trovino...

Bullismo, Annalisa Minetti: “Con sport capito che se...

Goggia: “Avevo dimenticato di essere Sofia, la vita...

Mangia-umidità, anti-fumo o per respirare meglio, ecco le...

Gioco legale e responsabile, l’opportunità della trasformazione digitale...

Bullismo, Alessia Filippi: “Sport abbatte ogni barriera al...

Bullismo, Onorato: “Su uso cellulare giovani serve intervenire...

Mo, Graziano (Unicef Italia): “Oggi segnali di pace,...

Rubano due teschi al cimitero per farne paralumi....