Bullismo, Gelmini: “Sport fondamento nella prevenzione del disagio”

(Adnkronos) – ''Lo sport è un fondamento nella prevenzione del disagio''. Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. Gelmini ha sottolineato che ''il disagio nasce nella solitudine''. ''Lo sport è importante perché innanzitutto è prevenzione al disagio: lo sport si pratica con altre persone, ha in sé una socialità e un confronto con gli altri ed è sano perché previene tutte le diverse forme di disagio che stiamo iniziando a conoscere''.  
