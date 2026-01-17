News

Berrettini, niente Australian Open: l’azzurro si ritira dal torneo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini si ritira dall’Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l’ennesimo problema fisico: “Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto” le parole del tennista romano, che ha salutato così il torneo prima del via.  

Berrettini, spesso alle prese con problemi fisici, avrebbe dovuto giocare il suo primo match lunedì 19 gennaio contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur. Niente da fare, per Matteo ancora la necessità di uno stop.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bonus casa 2026, ecco tutte le agevolazioni disponibili:...

Ucraina, Zelensky: “Russia prepara nuovi massicci attacchi”

Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon:...

Martina Colombari ospite a Verissimo: Ballando, Buen Camino...

Meteo estremo in arrivo, neve abbondante e mareggiate:...

Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le...

Wta Hobart, trionfa Cocciaretto: battuta Jovic in finale

Giornata Nazionale del Dialetto, il linguista Antonelli: “È...

L’Aquila 2026, oggi con Mattarella l’inaugurazione dell’anno da...

Artico, la linea di Meloni: “Presenza Italia in...