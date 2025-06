Benfica-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Il Bayern Monaco torna in campo al Mondiale per Club 2025. Oggi, martedì 24 giugno, il club tedesco sfida i portoghesi del Benfica nell'ultima giornata del girone C. La squadra di Kompany è a punteggio pieno in testa alla classifica con sei punti dopo la pesante vittoria contro l'Auckland City dell'esordio, umiliato per 10-0, e il successo con il Boca Juniors. Vittorie che sono valse ai bavaresi la certezza della qualificazione agli ottavi di finale. Il Benfica insegue invece al secondo posto a quota 4 dopo il pareggio con gli argentini e il successo contro i neozelandesi. La sfida tra Bayern Monaco e Benfica è in programma oggi, martedì 24 giugno, alle ore 21 allo stadio Bank of America di Charlotte. Ecco le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Renato Sanches, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Renato Sanches, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane. All. Kompany Benfica-Bayern Monaco, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn.