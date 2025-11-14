News

Beatrice Arnera replica ad Andrea Pisani: “Non voglio spettacolizzare il mio dolore”

by Adnkronos
Beatrice Arnera rompe il silenzio. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex compagno Andrea Pisani sulla fine della loro relazione, l’attrice ha condiviso sui social una comunicazione in cui ribadisce la sua volontà di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.  

“Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzar il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”, si legge sui social.  

La comunicazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Pisani a Gianluca Gazzoli, ospite nel podcast ‘Passa dal BSMT’, in cui ha raccontato il momento difficile che sta attraversando dopo la separazione dall’attrice. 

