Lavoro: Manfredi: “I Comuni come aziende moderne: servono manager capaci di unire efficienza e

“Oggi le amministrazioni hanno bisogno di un management evoluto, capace di coniugare efficienza, visione e attenzione alle persone”: al congresso di Manageritalia, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in un videomessaggio ha richiamato il ruolo cruciale dei Comuni come primo presidio di prossimità verso i cittadini. Nel contesto dell’assemblea dedicata a ricostruire fiducia e coesione nel Paese, Manfredi sottolinea la necessità di gestire i territori come vere aziende pubbliche, con competenze manageriali in grado di affrontare complessità, fragilità e divari crescenti.