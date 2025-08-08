News

Bassetti, ‘non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Non si può morire di botulino nel 2025 e non ci possono essere così tanti intossicati, con casi prima in Sardegna e in questi giorni in Calabria. C’è troppa ignoranza e superficialità nella conservazione e preparazione degli alimenti e nella lotta alle infezioni. Si di deve fare più attenzione e mi pare che l'argomento non sia nell'agenda delle priorità della prevenzione". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, intervenendo sulla sospetta intossicazione da botulino a Cosenza che avrebbe causato il decesso di un 52enne e con diverse persone ricoverate nell'ospedale di Cosenza. A Cagliari nei giorni scorsi sono stati registrati 8 casi di intossicazione alimentare – probabilmente riconducibile al botulino – per aver mangiato dei tacos con la salsa guacamole ad una festa.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Alcaraz, l’assalto a Sinner parte da Cincinnati: “Voglio...

Stefano Argentino, il legale scrive a Garante detenuti:...

Alessandra Amoroso, sorpresa a fine concerto: la proposta...

Montreal, Mboko trionfa a sorpresa contro Osaka: “La...

Spid, tra presente e futuro: come cambierà l’identità...

Barbara D’Urso nel cast di ‘Ballando con le...

Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto...

A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti...

Botulino, da olive nere in acqua a conserve...

Sassari, entra nella sede del 118 e uccide...