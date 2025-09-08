News

Attentato a Gerusalemme est, quattro morti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Quattro persone sono morte nell'attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom.   Nell'attacco al Ramot Junction di Gerusalemme sono morti un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Le squadre d'emergenza stanno trasferendo cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gaza, dalla Spagna di Sanchez “nuove misure per...

Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni...

Roma, auto contro muro a Lavinio: muore 27enne

Ucraina, Trump: “Presto parlerò con Putin, non sono...

Varca d’Oro Fest 2025: il mare d’inverno diventa...

Morto Rick Davies, il fondatore dei Supertramp aveva...

Cade da cestello di una gru a Torino,...

Sinner-Alcaraz, Trump tifava per Jannik? La reazione del...

Mtv Music Awards 2025, Lady Gaga è l’artista...

Gaza, Trump e l’ultimo avvertimento ad Hamas: “Accetti...