Attentato a Gerusalemme est, quattro morti

(Adnkronos) – Quattro persone sono morte nell'attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom. Nell'attacco al Ramot Junction di Gerusalemme sono morti un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Le squadre d'emergenza stanno trasferendo cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto.