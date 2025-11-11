News

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l’azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: “Lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe” dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano. 

Tartarini continua: “De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente”.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi:...

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav...

E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di...

Trent’anni di disastri meteo, oltre 800mila morti nel...

Evelina Sgarbi: “Mio padre ospite da Vespa spettacolo...

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 11 novembre

Report, Stanzione al Tg1: “Collegio del Garante non...

Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match...

Atp Finals, anche Berrettini si allena a Torino....

Sgarbi: “Io sto bene, la richiesta di mia...