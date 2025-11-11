Musetti batte De Minaur, il messaggio come la Juve: “Fino alla fine”

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vince la battaglia contro Alex De Minaur alle Atp Finals e da tifoso bianconero esulta con il motto della Juve. L’azzurro si impone in 3 set contro l’australiano e tiene vivo il sogno di approdare in semifinale. Dopo 2h47′ di lotta, il 23enne toscano si impone per 7-5, 3-6, 7-5 e regala alla telecamera un messaggio eloquente: “Fino alla fine”, scrive il carrarino proponendo il motto della Juve, la sua squadra del cuore.

“Senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a vincere questa partita”, dice poi nell’intervista in campo rivolgendosi agli spettatori. “La stanchezza, soprattutto a metà match, si è fatta sentire tanto. Le gambe non si muovevano più come all’inizio, sono riuscito a trovare le ultime energie rimaste”, aggiunge.

“Gli ultimi 2 mesi sono stati molto impegnativi, sono molto contento e sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me e per il mio team. E’ un lavoro costante, tra alti e bassi, la gente a volte si scorda che siamo esseri umani. Ho 23 anni, non è sempre facile rendere al top. Quest’anno abbiamo fatto un bel salto di qualità, negli anni scorsi non sarei mai riuscito a portare a casa un match del genere”. Ora bisogna vincere giovedì contro Carlos Alcaraz: “Un match facile…”.

