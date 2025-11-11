News

Musetti batte De Minaur, il messaggio come la Juve: “Fino alla fine”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti vince la battaglia contro Alex De Minaur alle Atp Finals e da tifoso bianconero esulta con il motto della Juve. L’azzurro si impone in 3 set contro l’australiano e tiene vivo il sogno di approdare in semifinale. Dopo 2h47′ di lotta, il 23enne toscano si impone per 7-5, 3-6, 7-5 e regala alla telecamera un messaggio eloquente: “Fino alla fine”, scrive il carrarino proponendo il motto della Juve, la sua squadra del cuore. 

“Senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a vincere questa partita”, dice poi nell’intervista in campo rivolgendosi agli spettatori. “La stanchezza, soprattutto a metà match, si è fatta sentire tanto. Le gambe non si muovevano più come all’inizio, sono riuscito a trovare le ultime energie rimaste”, aggiunge. 

“Gli ultimi 2 mesi sono stati molto impegnativi, sono molto contento e sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me e per il mio team. E’ un lavoro costante, tra alti e bassi, la gente a volte si scorda che siamo esseri umani. Ho 23 anni, non è sempre facile rendere al top. Quest’anno abbiamo fatto un bel salto di qualità, negli anni scorsi non sarei mai riuscito a portare a casa un match del genere”. Ora bisogna vincere giovedì contro Carlos Alcaraz: “Un match facile…”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il...

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi:...

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav...

E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di...

Trent’anni di disastri meteo, oltre 800mila morti nel...

Evelina Sgarbi: “Mio padre ospite da Vespa spettacolo...

SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 11 novembre

Report, Stanzione al Tg1: “Collegio del Garante non...

Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match...

Atp Finals, anche Berrettini si allena a Torino....