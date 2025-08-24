News

Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna la Serie A e dopo i primi anticipi del sabato, tocca all'Atalanta. Oggi, domenica 24 agosto, i nerazzurri affrontano il Pisa a Bergamo. Per la Dea inizia un nuovo capitolo dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, con l'arrivo di Ivan Juric. Curiosità anche per vedere il debutto nella massima serie della neopromossa guidata da Alberto Gilardino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Juric 
Pisa (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn. —[email protected] (Web Info)

