News

Armani, alla camera ardente ancora lunga fila per l’ultimo saluto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una fila ancora lunghissima si snoda in via Bergognone, a Milano, dove è allestita la camera ardente di Giorgio Armani, che resterà aperta anche oggi, dalle 9 alle 18. Sin dalle prime ore di questa mattina molti cittadini si sono messi in coda composti e in silenzio davanti all’ingresso dell’Armani Teatro per dare l’ultimo saluto al grande stilista.  Ieri, nella prima giornata di camera ardente, sono state seimila le persone che hanno voluto omaggiare il ‘Re’ della moda, qualcuno portando con sé rose bianche e mazzi di fiori.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Alcaraz oggi finale US Open, come cambia ranking...

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, oggi la...

Gaza, Hamas: “Aperti a qualunque proposta per cessate...

Eclissi totale in Italia, stanotte è attesa la...

Formula 1, oggi Gp Monza: orario, griglia di...

MotoGp, oggi si corre a Barcellona: orario, griglia...

Maxi attacco russo sull’Ucraina: droni e missili su...

Mondiali pallavolo, oggi la finale Italia-Turchia: orario e...

Sinner-Alcaraz, oggi la finale degli Us Open: orario,...

Venezia 82, da Toni Servillo a Jim Jarmusch:...