Amici, al via oggi la nuova edizione: ospiti, anticipazioni e new entry

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, alle ore 14.00 su Canale 5 Maria De Filippi dà il via alla 25esima edizione del talent show ‘Amici’. Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Quanti e quali allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola? A consegnare le maglie sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la giornalista Francesca Fagnani, l’attrice e conduttrice tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, la conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè. Come sempre sono sei i professori di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini. Mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il day-time (lunedì – venerdì) con le lezioni quotidiane di ‘Amici’ comincerà lunedì 29 settembre alle ore 16.25 sempre su Canale 5. —[email protected] (Web Info)