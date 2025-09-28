News

Amici, al via oggi la nuova edizione: ospiti, anticipazioni e new entry

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 settembre, alle ore 14.00 su Canale 5 Maria De Filippi dà il via alla 25esima edizione del talent show ‘Amici’.  Ad aprire la puntata per riconsegnare la coppa della vittoria il ballerino e vincitore della scorsa edizione Daniele Doria. Quanti e quali allievi riusciranno a conquistare un banco nella scuola? A consegnare le maglie sei super ospiti in studio: il cantautore multiplatino Irama, la giornalista Francesca Fagnani, l’attrice e conduttrice tv e radio Geppi Cucciari, il frontman dei The Kolors e polistrumentista Stash, la conduttrice Simona Ventura e il ballerino internazionale Giuseppe Giofrè. Come sempre sono sei i professori di riferimento per gli allievi: per il ballo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la ritrovata Veronica Peparini. Mentre per il canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Il day-time (lunedì – venerdì) con le lezioni quotidiane di ‘Amici’ comincerà lunedì 29 settembre alle ore 16.25 sempre su Canale 5. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Domenica In, anticipazioni e ospiti oggi 28 settembre

Pisa-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

È morto Furio Focolari, il giornalista sportivo aveva...

Verissimo, domenica 28 settembre: ospiti e anticipazioni

Mondiali ciclismo 2025, oggi in Ruanda: orario, percorso...

Patente: come si accumulano, come si perdono e...

MotoGp, ordine d’arrivo del Gp Giappone e classifica...

Patenti, è boom stranieri: in 10 anni +40%

Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Zelensky:...

Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla...