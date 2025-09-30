Afghanistan da 48 ore senza Internet, i talebani avevano minacciato lo stop alle ‘attività immorali’

(Adnkronos) – Blackout di internet in Afghanistan. 'Silenzio' nelle comunicazioni da 48 ore. I Talebani, tornati al potere nel 2021, avevano minacciato di tagliare l'accesso nell'ambito di una campagna contro quelle che considerano "attività immorali". Nelle scorse ore NetBlocks, osservatorio di Internet, ha riferito di "un blackout totale di Internet" in Afghanistan, dove "le autorità talebane lavorano per attuare misure sulla moralità, con molte reti disconnesse in modo graduale al mattino" e ripercussioni anche "sui servizi di telefonia". Afghani all'estero hanno confermato alla Cnn che è impossibile contattare i parenti nel Paese con 43 milioni di abitanti, martoriato da decenni di guerre. Stamani dai dati di Flightradar24 emergeva che almeno otto voli da e per Kabul erano stati cancellati, riporta la Bbc che riferisce dello stop alle telecomunicazioni a livello nazionale imposto dalle autorità talebane e precisa che varie agenzie di stampa internazionali hanno riferito di aver perso i contatti con gli uffici a Kabul. Fonti diplomatiche hanno parlato con la rete britannica delle ripercussioni che il blackout di Internet potrebbe avere sui servizi bancari e altri sistemi. A Kabul diverse persone hanno confermato alla Bbc che ieri pomeriggio ha smesso di funzionare la fibra. Nella capitale afghana, secondo quanto appreso dalla rete britannica, una commissione ad hoc è stata incaricata di esaminare un possibile filtraggio di Internet nel contesto della lotta all' "immoralità". Da New York Sabena Chaudhry di Women for Afghan Women (Waw), organizzazione afghana che si batte per i diritti delle donne, ha denunciato sulla Cnn di aver perso i contatti con lo staff in Afghanistan. "Non c'è modo di riuscire a parlare con nessuno, per capire se stiano bene o meno", ha detto alla rete americana il trentenne Mohammad Hadi, che vive nella capitale indiana Nuova Delhi dal 2019. L'afghana Tolo News Tv ha riferito di gravi ripercussioni sulla sua operatività. Da settimane gli utenti di Internet in Afghanistan denunciavano rallentamenti e malfunzionamenti. Non è chiaro quale sia l'origine del blackout e quanto sia esteso, evidenzia la Cnn. Non ci sono per ora dichiarazioni da parte dei Talebani, che nei loro primi anni al potere avevano vietato tv, satelliti e altri mezzi di comunicazione di massa in nome della lotta all' "immoralità". Un "sistema alternativo verrà avviato nel Paese per i bisogni essenziali", ha comunicato il governatore della provincia di Balkh, Haji Zaid, riferendo – riporta la Cnn – di un ordine arrivato dal leader dei Talebani, Haibatullah Akhundzada. Per gli attivisti, il blackout rischia di avere conseguenze devastanti per l'Afghanistan. "E' assordante il silenzio online senza voci afghane dall'interno dell'Afghanistan", ha scritto in un post su X Mariam Solaimankhil, che era nel Parlamento di Kabul e ora vive negli Stati Uniti, taggando Elon Musk. Ma oggi Starlink non è disponibile in Afghanistan, secondo lo stesso sito di Starlink. —internazionale/[email protected] (Web Info)