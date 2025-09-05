News

A novembre torna Striscia La Notizia, il video dell’annuncio di Jimmy Ghione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Striscia la Notizia ritornerà presto su Canale 5. Ad annunciarlo è stato l'inviato storico della trasmissione di Canale 5 Jimmy Ghione, durante la rassegna 'Protagonisti' in corso a La Spezia. "La notizia è che Striscia la notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino", le parole di Ghione al pubblico, al quale ha spiegato che "Ci è piaciuta l'idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre. Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna ma noi ci saremo e si è deciso di farla partire nella seconda settimana di novembre". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Alcaraz batte Djokovic e vola in finale US...

Luis Enrique cade dalla bici, allenatore Psg si...

“Striscia la Notizia ricomincerà la seconda settimana di...

Emergency, Gola: “Esiste la possibilità di rifiutare la...

Invasione di api in campo, calciatori si fingono...

Verstappen, futuro alla Ferrari? “C’è sempre una possibilità,...

Sabalenka va in finale agli Us Open e...

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente oggi 5 settembre

Mostra Venezia 2025, a Paolo Sorrentino il Premio...

Armani, l’ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe...