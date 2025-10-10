Lifestyle

Scopri chi ha vinto la Fiat 600 Hybrid e i nuovi concorsi a premi di Soldissimi.it

by Redazionale
by Redazionale 0 comment

Soldissimi.it, la community online dedicata a concorsi e omaggi attiva dal 2000, ha annunciato il vincitore di un premio davvero eccezionale: una Fiat 600 Hybrid.
Ma non finisce qui: ogni settimana sul sito e sul forum vengono lanciati nuovi concorsi con in palio viaggi, esperienze e premi esclusivi.

I premi in palio questa settimana

  • 🚗 Fiat 600 Hybrid – scopri subito chi ha vinto e i dettagli del concorso.
  • 🌴 Vinci le Maldive – un viaggio da sogno per rilassarsi in paradiso.
  • 🎁 Esperienze uniche – attività emozionanti da vivere e condividere.
  • 🎮 Vinci la PS5 – console di nuova generazione e giochi Astro Bot in palio.
  • 🛒 Buoni spesa – fino a 3.000 euro da spendere nei tuoi negozi preferiti.
  • 🍪 Riparti e vinci – premi speciali con i prodotti senza glutine.
  • 🎂 Instant Win Vicenzi – per i 120 anni, in palio premi Ariete e viaggi.
  • 🎒 Back to School – concorsi dedicati alle famiglie per l’inizio della scuola.

Segui la community

Per non perdere aggiornamenti, vincitori e nuovi concorsi, Soldissimi invita a seguire il progetto anche su
Instagram, dove ogni giorno vengono pubblicate novità e testimonianze dei fortunati vincitori.

👉 Scopri di più e partecipa ai concorsi

Avatar photo

Contenuti di terze parti.

Potrebbe interessarti

Presentata la fiera Exposele: oltre 80 espositori al...

Aestetica torna ad affascinare il mondo del Beauty...

Il viaggio in bici attraverso l’Italia: oggi tappa...

Il designer Marc Sadler a Spazio121 presenta Trafic

Planeterranea, il futuro di diete e stili di...

La moda bimbi per l’estate: i must have...

RiminiWellness 2025: record di presenze, gli italiani riscoprono...

“Àmati a Tavola”: a Napoli la presentazione del...

Le varianti più popolari dei giochi di carte...

Bollette: dopo la stangata invernale almeno un italiano...