Combattere la cellulite in modo efficace: cosa fare?

Con l’estate alle porte la lotta alla cellulite riparte ufficialmente. A soffrirne è circa il 90% delle donne ma non è escluso dal fenomeno il genere maschile, anche se le percentuali sono decisamente più basse.

L’effetto buccia d’arancia con avvallamenti localizzati su glutei e cosce mette a disagio moltissime persone che cercano quindi delle soluzioni. Vediamo insieme cosa si può fare per ridurla ed in alcuni casi persino eliminarla.

Alimentazione e sport

Avere uno stile di vita equilibrato è alla base se si desidera combattere la cellulite. Come spiega il magazine Delica dedicato alla salute e alla bellezza, mangiare bene, bere a sufficienza e fare moto aiuta a tenere a bada la ritenzione idrica e dunque a ridurre la comparsa di cellulite.

Puoi migliorare la tonicità della pelle privilegiando cibi ricchi di fibre, vitamine e antiossidanti, tra cui frutta, verdura e cereali integrali. Riduci il consumo di zuccheri raffinati e grassi saturi, che possono favorire la ritenzione idrica e il deposito di grasso sottocutaneo.

Fare attività fisica in maniera regolare è altrettanto importante: attenzione però alla scelta dell’allenamento prediligendo schede capaci di lavorare proprio sulla ritenzione idrica e non favorendola con azioni eccessivamente stressanti.

Massaggi e trattamenti

Se vuoi combattere la cellulite un buon modo è quello di ricorrere a trattamenti estetici mirati. In prima linea c’è proprio il massaggio linfodrenante, eseguito a mano o tramite pressoterapia: lo scopo è quello di aiutare a eliminare i liquidi in eccesso e migliorare la microcircolazione. Spesso vengono combinati con la radiofrequenza, altrettanto efficace nello stimolare il metabolismo cellulare e nel migliorare l’elasticità cutanea.

In abbinamento si possono usare a casa scrub e creme anticellulite che, se di buona formulazione e usate con costanza, aiutano sicuramente a drenare i liquidi specialmente attraverso il massaggio effettuato quotidianamente dopo la doccia.

Un supporto in più? Può arrivare dagli integratori: attenzione a sceglierne di adatti alla propria esigenza con collagene, caffeina, estratti di vite rossa e bromelina per favorire il drenaggio linfatico.

Cause e differenze con ritenzione idrica

Oltre a comprenderne i rimedi, è fondamentale analizzare quelle che sono le possibili cause soprattutto riconoscerla rispetto ad un problema di ritenzione idrica.

Spesso si tende a confondere cellulite e ritenzione idrica ma sono in realtà due problematiche differenti. Nel primo caso il segnale principale è la caratteristica pelle a buccia d’arancia soprattutto su cosce, glutei e fianchi.

Nel secondo, invece, si parla di un accumulo eccessivo di liquidi nei tessuti spesso collegata ad una vita sedentaria, problemi circolatori e dieta ricca di sodio. In questo caso viene avvertito gonfiore, pesantezza alle gambe e non per forza si altera la texture della pelle.

Dobbiamo sapere, però, che le due cose possono coesistere: si può quindi soffrire sia di cellulite sia di ritenzione idrica, anzi è piuttosto comune che accada.

Non è sempre possibile eliminare del tutto la cellulite, anzi quasi mai lo è davvero. Quello che possiamo fare è lavorare su noi stessi per evitare che insorga in quantità maggiore e provando a diminuire quella presente con percentuali di riuscita diversa a seconda dello stadio.

Adottare uno stile di vita sano, praticare attività fisica regolarmente e affidarti ai trattamenti giusti sono passi fondamentali per ridurre l’inestetismo e migliorare il tuo benessere generale.