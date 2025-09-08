EventiNewsSociale

Varca d’Oro Fest 2025: il mare d’inverno diventa festa

by Comunicato Stampa
0 comment

Domenica 14 settembre il Lido Varca d’Oro celebra 66 anni di storia e 34 anni di apertura invernale con sport, musica e inclusione

Il Varca d’Oro Fest torna domenica 14 settembre per una giornata che inaugura simbolicamente la stagione invernale e celebra un doppio traguardo: i 66 anni di vita del Lido e i 34 anni di apertura invernale, primo in Italia ad aver scelto di restare attivo anche oltre l’estate.

Da sempre il Varca d’Oro è più di uno stabilimento balneare: è un presidio di vitalità per la Riviera Domitio-Flegrea, un luogo aperto e inclusivo che ha saputo trasformare il mare in uno spazio da vivere dodici mesi l’anno.

Il programma della festa è pensato per coinvolgere pubblici diversi e trasformare la spiaggia in un grande palcoscenico di sport, cultura e convivialità:

Torneo di beach soccer, in collaborazione con la scuola Ciro Caruso;

Open Day della scuola Nugnes, con laboratori e attività per famiglie e ragazzi;

Torneo di beach volley, in partnership con Mida Sport, con partite e prove libere aperte a tutti;
Attività veliche, a cura del Circolo Nautico Portus Julius, per avvicinare il pubblico agli sport del mare;

Musica dal vivo e proposte gastronomiche, per rendere il litorale un vero luogo di festa e incontro.

«Con il Varca d’Oro Fest vogliamo ribadire che il mare non ha stagione. Da oltre trent’anni restiamo aperti anche d’inverno, diventando un punto di riferimento per famiglie, giovani e sportivi. La nostra missione è rendere la spiaggia uno spazio inclusivo e sdoganare l’idea che sia un luogo da vivere solo d’estate», sottolinea Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d’Oro.

Il 14 settembre la Riviera Domitio-Flegrea si accenderà di sport, musica e socialità, in una giornata che celebra la storia del Varca d’Oro e rilancia il futuro di un territorio che guarda avanti, senza rinunciare alle proprie radici.

Avatar photo

In un mondo fatto di webzine in WordPress, non vogliamo disturbare nessuno con inutili velleità di firma. Se vuoi sottoporci il tuo comunicato stampa, scrivi a [email protected].

