Varca d’Oro Fest 2025: il mare d’inverno diventa festa

Domenica 14 settembre il Lido Varca d’Oro celebra 66 anni di storia e 34 anni di apertura invernale con sport, musica e inclusione

Il Varca d’Oro Fest torna domenica 14 settembre per una giornata che inaugura simbolicamente la stagione invernale e celebra un doppio traguardo: i 66 anni di vita del Lido e i 34 anni di apertura invernale, primo in Italia ad aver scelto di restare attivo anche oltre l’estate.

Da sempre il Varca d’Oro è più di uno stabilimento balneare: è un presidio di vitalità per la Riviera Domitio-Flegrea, un luogo aperto e inclusivo che ha saputo trasformare il mare in uno spazio da vivere dodici mesi l’anno.



Il programma della festa è pensato per coinvolgere pubblici diversi e trasformare la spiaggia in un grande palcoscenico di sport, cultura e convivialità:

Torneo di beach soccer, in collaborazione con la scuola Ciro Caruso;

Open Day della scuola Nugnes, con laboratori e attività per famiglie e ragazzi;

Torneo di beach volley, in partnership con Mida Sport, con partite e prove libere aperte a tutti;

Attività veliche, a cura del Circolo Nautico Portus Julius, per avvicinare il pubblico agli sport del mare;

Musica dal vivo e proposte gastronomiche, per rendere il litorale un vero luogo di festa e incontro.

«Con il Varca d’Oro Fest vogliamo ribadire che il mare non ha stagione. Da oltre trent’anni restiamo aperti anche d’inverno, diventando un punto di riferimento per famiglie, giovani e sportivi. La nostra missione è rendere la spiaggia uno spazio inclusivo e sdoganare l’idea che sia un luogo da vivere solo d’estate», sottolinea Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d’Oro.

Il 14 settembre la Riviera Domitio-Flegrea si accenderà di sport, musica e socialità, in una giornata che celebra la storia del Varca d’Oro e rilancia il futuro di un territorio che guarda avanti, senza rinunciare alle proprie radici.