Trianon Viviani, gli “inciuci” di Gino Rivieccio e la musica di Marco Zurzolo

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio, due racconti di Napoli:

la leggerezza di canzoni e “fattarielli” e il ricordo delle Quattro giornate

Gino Rivieccio e Marco Zurzolo animano i due prossimi appuntamenti del Trianon Viviani, in un racconto di Napoli, tra la leggerezza di canzoni e “fattarielli” e il ricordo delle Quattro giornate.

Venerdì 30 gennaio, alle 21, Gino Rivieccio debutta nel teatro pubblico di Forcella con Inciuci del Golfo in salsa piccante, uno spettacolo di cui è anche autore e regista. Nella replica di sabato 31 gennaio, sempre alle 21, il comico festeggia il proprio compleanno con il pubblico. Rivieccio, che ha iniziato la propria carriera in teatro nella compagnia del Sannazaro, al fianco di Nino Taranto e Luisa Conte, racconta la sua Napoli attraverso le canzoni, i “fattarielli”, gli aneddoti, le contraddizioni, gli inciuci e i personaggi che l’hanno resa una grande capitale europea. Accompagnano Rivieccio il pianista Marco Ciardiello e le vocalists Vanda Palma e Angelica Parisi.

L’altro appuntamento è con Marco Zurzolo, che, domenica 1° febbraio, alle 21, ritorna sul palco di Forcella con Dint’ ‘o scuro. A Napoli si sono arrubbati il sole – Le Quattro giornate di Napoli. Attraverso la musica, le parole e l’antica arte delle guarrattelle, il sassofonista col suo ensemble rappresenta l’atmosfera delle quattro giornate di Napoli. Un vero e proprio viaggio nella memoria per riflettere su quanto sia importante essere uniti in una sola voce per combattere contro le ingiustizie. Con Zurzolo suonano Gabriella Grossi (sax baritono), Vittorio Riva (batteria), Gigi De Rienzo (basso), Carlo Fimiani (chitarra) e Alessandro Tedesco (trombone), accompagnati dalla cantante Marianita Carfora, con la voce narrante di Francesco Amoretti e le guarattelle di Selvaggia Filippelli.

Intanto è ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a [email protected].

CARD DI ABBONAMENTO, biglietti e informazioni

Per la seconda parte di stagione, che si conclude a maggio, è possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento.

Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email [email protected]

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.