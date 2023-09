MUSICAL MARE FUORI: NUOVO CASTING IL 7 SETTEMBRE – TEATRO AUGUSTEO, ORE 10.00

Si riaprono le porte per gli aspiranti protagonisti che sognano di partecipare al Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. L’appuntamento è fissato per il prossimo giovedì 7 settembre a partire dalle ore 10, al Teatro Augusteo di Napoli di Piazzetta Duca d’Aosta 262. Il casting è totalmente gratuito. Il candidato deve sapere sia cantare, ballare e recitare .

Per partecipare al casting è necessario prenotare tramite mail scrivendo al seguente indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto CASTING SPETTACOLO MARE FUORI inviando due foto (un primo piano e una figura intera). Non saranno ammessi minori di 18 anni. Coloro che saranno selezionati ai casting saranno contattati direttamente tramite una conferma dell’ufficio casting. Chi non ha ricevuto una mail di conferma dall’ufficio casting con l’orario di convocazione, non potrà presentarsi in teatro.

Sono stati già comunicati i nomi dei primi protagonisti che calcheranno i più prestigiosi teatri italiani, a partire dal 14 dicembre proprio dal Teatro Augusteo: Rosa Ricci (Maria Esposito), Dobermann (Enrico Tijani), Totò (Antonio Orefice), Micciarella (Giuseppe Pirozzi), Milos (Antonio D’Aquino) , Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie.

Con loro il cantautore Andrea Sannino, che sarà l’educatore e avrà un ruolo centrale nella storia. Ci saranno anche Yuri Pascale Langer, Giulia Molino, e Sveva Petruzzelli, che sono stati scelti e selezionati durante i casting di giugno che si sono svolti al teatro Brancaccio di Roma.

I biglietti per le tappe del Musical Mare Fuori sono disponibili su www.ticketone.it

Di seguito l’elenco delle date

Napoli Teatro Augusteo dal 14 dicembre 2023

Ragusa Teatro Duemila dal 20 gennaio 2024

Torino Teatro Alfieri dal 1° febbraio 2024

Milano Teatro Arcimboldi dal 14 febbraio 2024

Bari Teatro Team dal 23 febbraio 2024

Roma Teatro Brancaccio dal 1° marzo 2024

Bologna Teatro Europa dal 15 marzo 2024