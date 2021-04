“Penelope”, esce il nuovo singolo del rapper salentino PierV

Il rapper PierV, pseudonimo di Pierluigi Vantaggiato, torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Penelope”. In questo brano l’autore sceglie di raccontare, con una scrittura incisiva e diretta, il vissuto di una relazione passionale e la sua sete di successo, in una cornice di ideali (immagine, lusso, affermazione di sé, fuga dagli stereotipi) propri della generazione nata agli inizi degli anni Duemila.

“Penelope” segna una tappa importante nell’evoluzione artistica, stilistica e musicale del giovane autore salentino, passato in poco tempo dal beat veloce e incalzante, dalla comunicazione immediata fatta di rabbia sociale, storie e gerghi giovanili dell’EP “Skyfall” (2020), al ritmo più disteso e fluido del nuovo singolo, che assorbe le influenze più recenti della musica statunitense di genere, dal R&B al Pop Rap al Lo-fi.

«La rabbia va bene all’inizio – commenta PierV – Poi subentra una diversa consapevolezza che ti porta a proporre un messaggio diverso. Non necessariamente il messaggio deve rispecchiare la realtà più cruda. Dal punto di vista musicale, in questo momento sono attratto dal Lo-fi e ascolto diversi artisti americani, è possibile dunque che nel nuovo singolo se ne avverta l’influenza».

“Penelope”, prodotto da Safe, è disponibile sulla piattaforma digitale Spotify e su YouTube con il videoclip ufficiale. Il video, girato sulla spiaggia di Sant’Isidoro, è frutto del collaudato sodalizio artistico con Tiziano Calcagnile, che ne ha curato la regia e il montaggio, con Erika Casavecchia nei panni della fascinosa Penelope.

Pierluigi Vantaggiato in arte PierV è nato a Copertino (LE) nel 2003. Autore e interprete dei suoi testi, non ama catalogarsi all’interno di un preciso genere musicale, sebbene sia particolarmente legato al rap. La sua biografia è quella di talento precoce e sorprendente. Il primo brano lo scrive a 10 anni. A 12 pubblica il primo singolo, “Allaccia le cinture”. Dopo diversi freestyle su Instagram e YouTube, nel 2018 è la volta di “Con i Denti”, seguito l’anno dopo dal singolo “Svolta”. Nel 2020 arriva il primo EP, il già citato “Skyfall”, realizzato con lo studio torinese RKH e con produzioni di JØ Diana e Safe. Con l’ultimo singolo, anche la novità del sito web www.pierv.it, in lingua italiana e inglese, dove è presente la discografia completa dell’artista.