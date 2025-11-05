MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2025 PRENDE UFFICIALMENTE IL VIA DALL’UNIVERSITÀ FEDERICO II E DALL’EX ASILO FILANGIERI L’XI EDIZIONE DEL PREMIO FAUSTO ROSSANO

Sotto il titolo “UMANAmente” si svolgerà, fino a domenica 9 novembre 2025, la nuova edizione del Premio che quest’anno si sofferma su Parkinson, Disturbi della condotta alimentare e Tragedia in Palestina

Dopo il grande evento di anteprima “Tango è vita”, inizia ufficialmente mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 9.30 nel Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli (Via Nuova Villa – San Giovanni a Teduccio) e poi alla sera, a partire dalle ore 19.00 all’Ex Asilo Filangieri (Via Giuseppe Maffei, 4), l’XI edizione del Premio Fausto Rossano – Festival di Cinema del Sociale e della Salute Mentale che quest’anno porta il titolo “UMANAmente” e si svolgerà sino a domenica 9 novembre 2025 con la serata conclusiva al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30). Il “Premio”, dedicato allo psichiatra Fausto Rossano scomparso prematuramente, e ideato e organizzato da Marco Rossano con la direzione artistica di Sergio Sivori, ha visto quest’anno 400 film giungere da tutto il mondo per arrivare a una selezione di 30 finalisti divisi in sei categorie: Corti, Studenti, Laboratori, Animazioni, Focus Campania, Documentari. Ogni sera verrà presentato un corto di un regista palestinese in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival.

«Il Premio Fausto Rossano – racconta il direttore artistico Sergio Sivori – rinnova ogni anno il suo impegno nel promuovere, attraverso il linguaggio cinematografico, una riflessione profonda sulla salute mentale. L’obiettivo è favorire una cultura del rispetto, dell’ascolto e dell’inclusione nel solco dei valori che hanno ispirato la vita e il lavoro di Fausto Rossano».

Programma di mercoledì 5 novembre

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00, all’ Università Federico II – Dipartimento di Scienze Sociali Campus San Giovanni (in via Nuova Villa) , si comincerà con un “Incontro sui Disturbi della Condotta Alimentare” e la proiezione fuori concorso “Mangia!” di Anna Piscopo con la presenza della regista. Interverranno Stefano Bory, coordinatore del Corso di Laurea in Culture Digitali e della Comunicazione, Gloria Glejieses, psicologa, psicoterapeuta, analista AIPA / IAPP e Anna Piscopo, regista e attrice.

La giornata proseguirà, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, all’Ex Asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei, 4) con le proiezioni del concorso cinematografico.

Programma dei prossimi giorni 6-7 novembre

Giovedì 6 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all’ Istituto A. Casanova (piazzetta Casanova) proseguiranno le proiezioni del concorso cinematografico e l’attore Andrea Contaldo incontrerà gli studenti dell’Istituto Casanova e dell’Istituto G. Marconi.

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00, al The Spark Creative Hub, (via degli Acquari) , si svolgerà il dibattito “Oltre il limite: il Parkinson tra ricerca, riabilitazione e quotidianità” in cui interverranno Alessandro Tessitore professore ordinario di Neurologia, Università “Luigi Vanvitelli” – CdA Fondazione LIMPE e Anna Michela Vitulano, presidente Associazione Parkinson Parthenope, con il patrocinio della Fondazione LIMPE.

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00, all’ Ex Asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei, 4), continueranno le proiezioni del concorso cinematografico.

Venerdì 7 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all’ Istituto A. Casanova (piazzetta Casanova) proseguiranno le proiezioni del concorso cinematografico e l’attore Mario Di Fonzo incontrerà gli studenti dell’Istituto A. Casanova e dell’Istituto G. Marconi.

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00, all’ Ex Asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei, 4) , continueranno le proiezioni del concorso cinematografico.

Il Premio è stato realizzato con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, gode del sostegno della Fondazione Pio Monte della Misericordia con i patrocini del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, della Fondazione Una Nessuna Centomila e della Fondazione Limpe.