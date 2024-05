La strada dei presepi più famosa al mondo con le sue botteghe conia lo slogan “ L’Arte sposa la Moda”.

Si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 12:30 la conferenza stampa di presentazione dell’evento in calendario il 23 maggio dal titolo “L’arte sposa la moda” presso la chiesa San Biagio- inizio San Gregorio Armeno.

L’evento

A distanza di sei anni dall’evento di D&G e della manifestazione di moda realizzata da Napoli Fashion Week circa due anni fa, capitanata dal famoso creatore di questa iniziativa e Art Director Alessandro Di Laurenzio, San Gregorio Armeno torna a sostiene la moda campana riproponendo un evento di moda unita all’arte presepiale.

Questa volta si tratta però di un evento tutto made in Naples che, grazie al Presidente Vincenzo Capuano dell’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, unitamente a Marco Ferrigno e Gino Sorbillo, già partner da ben 4 anni di questa iniziativa, hanno voluto riproporre lo spettacolare evento tenutosi 6 anni fa con gli stilisti D&G.

Mission della manifestazione è quella di raccontare quanto le botteghe dei nostri eccellenti artigiani siano solidali con tutte le espressioni artistiche affini alla loro arte.

Insomma un connubio tra la moda realizzata da stilisti emergenti del nostro territorio e i prestigiosi Istituti statali di moda e arte napoletani.

Si tratta di una iniziativa non promozionale e senza fini di lucro che ha come obiettivo principale quello di mettere in risalto l’arte presepiale in sinergia con la moda nostrana.

Un evento che ha grandi obiettivi: far diventare San Gregorio Armeno, oltre che la celeberrima strada dei presepi, anche la strada della moda.

“Così come a Los Angeles vi è la strada delle stelle del cinema sulla passegiata di “Holliwood Walk Fame” si potrebbe immaginare di coniare la Mattonella da apporre al muro degli stilisti che danno lustro alla nostra città lungo San Gregorio. Un po’ come le scale di Santa Teresa in Rio De Janeiro”.

Dichiara l’ Art Director Alessandro Di Laurenzio.

Il calendario degli eventi

Si parte il 23 Maggio con un saggio di quello che sarà l’evento previsto per ottobre 2024, per poi chiudere l’anno con un presepe vivente abbinato alla moda dei nostri sarti e che verrà raccontato attraverso un calendario unico per le immagini che lo rappresenteranno.

In via San Gregorio Armeno si respirerà l’ aria e le atmosfere degli anni 50, sulle note di “Oh sole mio” e di “Funiculì Funiculà” , le modelle sfileranno sui basoli presentando le varie collezione degli stilisti. In questo clima fatto di sacro e profano la cultura, le tradizioni, la storia partenopea rivivranno nelle gonne ad anfora di pizzo, nei bustier, nelle balze e nei ruches, nei ricami e nei dettagli come i babà sui cappelli, la maglia di Maradona di seta, il corpetto con la fascia di Miss Eleganza e Miss Napoli Fashion week . L’evento sarà presentato da Carmen Morello.

Le coreografie saranno curate dalla bravissima Nancy D’Anna che allestirà le scene di questo importante evento insieme all’anima di quest’ultimo che sono le makeUp Artist di Enif MakeUp Accademy e per le acconciature Ciro Capone stilista e cordinatore eventi per Jean Claude Paris e per l’estetica e medicina Olistica Rosa Bennio dell’Aseo Italia Partner ufficiali Istituto Bernini De Sanctis sez moda , APS Associazione San Gregorio Armeno , Marco Ferrigno , Gino Sorbillo, Partner e sostenitori del progetto PCTO ( alternanza scuola lavoro) Elmas Phil, Sarah Cole , Kuea.