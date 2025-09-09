Il progetto “Il Mondo delle Api” per un anno scolastico all’insegna della sostenibilità

Il percorso, ispirato al libro “L’Ape Regina: tutti insieme per salvare il Pianeta” della farmacista e scrittrice Antonella Migliorati, ha dimostrato come la sinergia tra letteratura, scienza e esperienza diretta sul campo possa educare in modo efficace e coinvolgente al rispetto per l’ambiente e alla cittadinanza attiva, in piena aderenza agli obiettivi dell’Agenda 2030.
L’auspicio è che il virtuoso progetto non rimanga confinato in un solo plesso, ma possa veicolarsi e attecchire in altri istituti scolastici della città. La sfida ambientale che ci attende è globale, ma si vince a partire dal territorio, dalle aule delle nostre scuole. Il modello didattico collaudato – che unisce la lettura creativa, l’approfondimento scientifico, il confronto con l’autrice e l’uscita presso la fattoria didattica di Borgo Incoronata – rappresenta uno strumento prezioso per insegnare ai più piccoli, attraverso l’esempio delle api, l’importanza della collaborazione, del rispetto degli ecosistemi e delle scelte sostenibili.
In questo senso, l’esperienza dell’IC Carducci-Paolillo si offre come un patrimonio condiviso per la comunità. Un invito a collaborare, condividere buone pratiche e costruire insieme un network di scuole sempre più “amiche delle api” e, quindi, del nostro Pianeta.
“Un ringraziamento – dichiara la dott.ssa Migliorati – va alla Dirigente Scolastica Franca Pia Tarantino, alla docente responsabile Rita Monopoli, a tutte le insegnanti coinvolte per il loro instancabile impegno e per il servizio reso alla collettività. Con la speranza che il progetto sia adottato in altre scuole della città, l’augurio più sincero per un anno scolastico 2023/2024 ricco di scoperte, crescita e successi per tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico di Cerignola. Che sia un anno in cui, tutti insieme, impariamo a prenderci cura dell’ambiente e del nostro futuro comune”.