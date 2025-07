Il designer Marc Sadler a Spazio121 presenta Trafic

Le strade in legno di Londra, Parigi e New York rivivono nel parquet Trafic realizzato da Listone Giordano e presentato in una serata speciale a Spazio121.

Il designer francese Marc Sadler, riscrive la concezione di pavimentazioni in fibra di testa ispirandosi alle affascinanti strade in legno di Londra, Parigi e New York.

“Abbiamo voluto che ogni blocchetto diventasse segno, ritmo, racconto. Non solo tecnica, ma visione”, ha raccontato Marc Sadler.

C’è un tempo che ritorna. È quello delle vecchie strade in legno, dove il passo dell’uomo e il rumore delle carrozze scrivevano storie di modernità. Trafic è un omaggio agli ottocenteschi pavés de bois delle strade in legno di Londra, Parigi e New York, che correvano verso il futuro. Sadler ne coglie lo spirito e lo restituisce in chiave contemporanea, con un messaggio chiaro: tecnologia e rispetto dell’ambiente devono camminare insieme. Sulle stesse strade.

È Spazio121 Napoli ad accogliere all’interno del suo showroom in via Benedetto Brin, 121 il pluripremiato designer francese. Luogo di contaminazioni e visioni, Spazio121, si conferma, ancora una volta, punto di riferimento per il design e l’architettura contemporanea, pronto a dare voce ai protagonisti della scena progettuale internazionale. Designer dal profilo poliedrico, quattro volte Compasso d’Oro ADI, designer industriale di fama internazionale pioniere della sperimentazione dei materiali e della contaminazione fra le tecnologie, in questa occasione, guiderà il pubblico in un viaggio tra storia, materia e innovazione.

Un pavimento che racconta

grazie a un innovativo processo produttivo sviluppato da Listone Giordano, Trafic supera le criticità della fibra di testa – dilatazioni, restringimenti, instabilità – offrendo un parquet dalla straordinaria resistenza all’usura, pensato per durare nel tempo, e per attraversarlo.

Colore, pattern, possibilità

Otto varianti cromatiche e una ricca combinazione di texture – superfici planari, fresate orizzontali, verticali o incrociate – trasformano il pavimento in un campo di possibilità espressive. Trafic è un nuovo alfabeto del legno, che parte dalla storia per parlare al presente.

Evento tra design e convivialità, proseguita, al termine del talk con Marc Sadler, con un momento conviviale tra musica live e sapori d’autore. Un “brindisi alla creatività” che intreccia parole, materia e gusto: la pizza fritta della storica Masardona, la cucina raffinata dello chef stellato Pasquale Palamaro e i dolci iconici della Pasticceria Calise di Ischia daranno forma a un racconto corale, dove ogni eccellenza – come il design – diventa linguaggio.