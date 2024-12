Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano XXIV edizione nella CHIESA DELL’IMMACOLATA A CAPODICHINO

Associazione Domenico Scarlatti

presenta

FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL ‘700 MUSICALE NAPOLETANO

XXIV edizione

dal 3 al 29 dicembre 2024

Continuano i grandi appuntamenti del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano nella Chiesa dell’Immacolata a Capodichino per celebrare il 250º anniversario della morte di Niccolò Jommelli

Torna, dal 3 al 29 dicembre 2024, il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, curato dall’Associazione Domenico Scarlatti, che quest’anno vede in programma ben 12 concerti in 8 luoghi diversi nel cuore antico della città di Napoli per un percorso che intende mettere a confronto musicisti di scuola napoletana e musicisti di formazione mitteleuropea. “Napoli e l’Europa: La Scuola Musicale Napoletana nelle Corti Europee” è il tema della 24esima edizione della kermesse riconosciuta dal Ministero alla Cultura tra i Festival Nazionali e considerata un unicum nel panorama internazionale dei festival tanto da entrare a far parte dell’EFA European Festivals Association.

Stasera, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 20.30, nella Chiesa dell’Immacolata a Capodichino (SS7bis, 32 – Napoli), sarà la volta della “Messa Solenne in Re Maggiore” per Soli Coro e Orchestra di Niccolò Jommelli nel 250º anniversario della morte di Niccolò Jommelli. Con il soprano Raffaella Ambrosino, il contraltista Antonello Dorigo, il tenore Roberto Manuel Zangari, al basso Luigi Cirillo. Coro Axis Mundi, Orchestra da Camera di Napoli: dirige il Maestro Enzo Amato.

Seguirà sabato 14 dicembre, dalle ore 20,30, nella Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto (Vico S. Maria dell’Aiuto, 10), “La Fabbrica degli Angeli senza tempo”: drammaturgia Brancaccio, Gatti coreografia e regia Aurelio Gatti. Con Lucia Cinquegrana, Rosa Merlino, Paola Saribas e Mario Brancaccio.

Il Festival gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Città Metropolitana e di Napoli Città della Musica. E fa parte dei grandi eventi dell’amministrazione comunale.

Biglietti: 10 euro intero e 5 euro under 18 e over 60

Info e prenotazioni

https://azzurroservice.net/

www.festival700.it

Questo il programma completo:

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano XXIV edizione dicembre 2024

Napoli e l’Europa

La Scuola Musicale Napoletana nelle Corti Europee

Napoli dal 3 al 29 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre ore 20.30

La Fabbrica degli Angeli senza tempo

MDA Produzioni Danza

La fabbrica degli Angeli senza tempo

drammaturgia Brancaccio, Gatti

coreografia e regia Aurelio Gatti

con

Lucia Cinquegrana, Rosa Merlino, Paola Saribas e Mario Brancaccio

CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AIUTO

Domenica 15 dicembre ore 20.30

PAISIELLO & MOZART

Simone El Oufir Pierini pianoforte

CHIESA BAROCCA DI DONNALBINA

Giovedì 19 ore 20.30

ELOGIO DELL’ESTRO E DEL SOLE

Musiche di Enzo Amato

Coreografia Aurelio Gatti

Testo Mario Brancaccio

BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE

Venerdì 20 dicembre ore 20.30

DURANTE & SOLER

Angelo Trancone clavicembalo

CHIESA DI SANTA MARIA DELL’AIUTO

Domenica 22 dicembre ore 20.30

TARANTELLA & TARANTELLE di Carlo Faiello

Tarantella in forma di Rosa

CHIESA BAROCCA DI DONNALBINA

Sabato 28 dicembre ore 20.30

IL TRIONFO DI CLELIA di Niccolò Jommelli

nel 250º anniversario della morte di Niccolò Jommelli

Clelia: Raffaella Ambrosino

Porsenna: Francesco Malapena

Tarquinio: Elena Memoli

Mannio: Andrea Ambrosino

Larissa: Federica D’Antonino

Coro Domenico Scarlatti, Orchestra da Camera di Napoli

direttore Enzo Amato

CHIESA BAROCCA DI DONNALBINA

Domenica 29 dicembre ore 20.30

PORPORA & HAENDEL Zamuner & Zamuner

Emilia Zamuner voce Paolo Zamuner pianoforte

CHIESA BAROCCA DI DONNALBINA