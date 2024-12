DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 DICEMBRE AL TEATRO BOLIVAR ARRIVANO ZELIG CONDOTTO DA VINCENZO COMUNALE, LA DANZA ETNICA CON LA STELLA SONIA OCHOA E IL CONCERTO DI VESUVIANO 

Sul palco del Teatro di Materdei il fine settimana propone un trittico di spettacoli che va dalla comicità alla musica cantautorale passando per le emozioni dell’arte della danza

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva un altro fine settimana nutrito di grandi eventi diversi.

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 21,00, torna “Zelig Open Mic in tour”, organizzato con Area Zelig e Full Heads Comedy. Continua, dopo il primo appuntamento, lo show condotto da Vincenzo Comunale che accompagnerà altri dodici comici emergenti in una sfida all’ultima battuta in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore. All’evento, altra grande novità della stagione 2024/2025, seguirà la terza e ultima serata il 17 gennaio 2025 .

Sabato 14 dicembre, alle ore 20.30, sarà la volta di “The Great Ethnic Show”, uno spettacolo di danze etniche e di fusione che vedrà in scena, direttamente da Los Angeles, Sonia Ochoa, una delle stelle più prestigiose di questo genere di danza, con la direzione artistica di Francesca Giacometti e Ilenia Borrelli. Insieme alla nostra Guest Artist, andranno in scena alcuni tra i migliori performer e tra le migliori compagnie di danze etniche del panorama partenopeo e nazionale. Sarà un vero e proprio viaggio in danza e musica, fatto di colori, profumi, incontri tra culture e tradizioni attraverso i Paesi del mondo, alla scoperta delle bellezze dell’Asia, Nord Africa fino ad arrivare al bacino del Mediterraneo.

Domenica 15 dicembre, alle ore 21.00, arriva “Una storia divertente” di Vesuviano. Lo spettacolo si pone l’obiettivo di ampliare l’orizzonte di fruibilità della musica del cantautore, offrendo al pubblico un viaggio attraverso la vita dell’artista e la sua dicotomia interiore, diviso sin dall’infanzia tra le sue due grandi passioni: la musica e la medicina. Intrecciando la propria discografia con spaccati recitati e coreografie, Vesuviano cercherà di guidare il pubblico attraverso i momenti della sua crescita personale, dall’infanzia fino alla scoperta del suo ruolo come artista, senza mai perdere di vista la figura del medico che ha sempre voluto essere. Ad accompagnarlo musicalmente in questo viaggio sinestetico ci saranno: Vincenzo Lauretta al piano, Pietro Lauretta alle chitarre, Davide Famularo al basso, Giuseppe Limpido alla batteria, Giovanni Maione alle percussioni, Michele Vassallo al Sassofono e diversi ospiti a sorpresa del panorama musicale partenopeo.