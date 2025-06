Beni culturali, una giornata di studio alla Reggia di Portici

Venerdì 20 giugno 2025, a partire dalle ore 9.30, la Sala Cinese dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (via Università 100, Portici) ospiterà la Giornata di Studi “Il Real Sito di Portici – Ricerche, restauri e prospettive“, un importante momento di confronto scientifico dedicato alla valorizzazione di uno dei più significativi siti reali borbonici del territorio campano.

L’iniziativa si propone di fare il punto sullo stato delle ricerche, sui cantieri di restauro in corso e sulle prospettive future per la conservazione e valorizzazione del Real Sito di Portici, prezioso esempio dell’architettura reale settecentesca e sede del primo museo ercolanense.

Un parterre di istituzioni

Alla giornata porteranno i saluti istituzionali figure di spicco del mondo accademico, culturale e amministrativo: il Rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il Soprintendente per l’Area Metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo, Danilo Ercolini Direttore Dipartimento di Agraria, Luigi La Rocca Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Stefano Mazzoleni Direttore Museo delle Scienze Agrarie, Paola Costa Dirigente Città Metropolitana di Napoli per i progetti di Valorizzazione della Reggia, il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, Gennaro Miranda Presidente Fondazione Ente Ville Vesuviane, Lorenzo Capobianco Presidente OAPPC Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Un programma ricco di contenuti scientifici

La giornata si articola in quattro sessioni tematiche che spaziano dalla storia dei siti reali borbonici alle più moderne tecniche di restauro. Si parlerà dell’eredità di Luigi Vanvitelli e della sua influenza sull’architettura della Federico II, del rapporto tra la Reggia e l’antico museo ercolanense, fino ai cantieri di restauro attualmente in corso.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo del Real Sito come villa vesuviana del “miglio d’oro” e alle strategie innovative per il restauro e la valorizzazione del patrimonio borbonico. Gli interventi spazieranno dalle riflessioni sul restauro del Fortino di Ferdinando IV alle analisi del Gabinetto dorato della Regina, testimonianza dell’apogeo del tardobarocco.

Focus sui cantieri e le prospettive future

Una sessione specifica sarà dedicata ai cantieri di restauro in corso, con la presentazione degli interventi sui saloni dell’ala nord-est della Reggia, sullo scalone monumentale e sulla Galleria del piano nobile. Questi progetti rappresentano esempi virtuosi di come l’innovazione tecnologica possa coniugarsi con il rispetto della tradizione storica.

Un evento culturale completo: inaugurazione mostra fotografica

La giornata sarà arricchita dall’inaugurazione di una mostra fotografica di Giovanni Genova, che offrirà una prospettiva artistica contemporanea sul patrimonio storico della Reggia.

Il Real Sito di Portici: un patrimonio da riscoprire

Il Real Sito di Portici rappresenta un unicum nel panorama dei beni culturali campani: prima residenza reale fatta costruire da Carlo di Borbone nel 1738, fu il cuore pulsante della corte borbonica e sede del primo museo al mondo dedicato ai reperti di Ercolano e Pompei. Oggi, dopo secoli di trasformazioni, il sito continua a essere oggetto di importanti interventi di restauro e valorizzazione che ne stanno restituendo l’antico splendore.

La Giornata di Studi rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto sui risultati raggiunti e delineare le strategie future per la conservazione di questo straordinario patrimonio, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e scientifici impegnati nella sua tutela.

L’evento è aperto al pubblico e alla comunità scientifica.