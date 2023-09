AL VIA GIOVEDÌ 28 A POMIGLIANO D’ARCO LA DECIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA BIRDLAND

Giovedì 28 settembre, alle ore 9.00, nella Sala delle Capriate (ex distilleria), via Roma 281, Pomigliano D’Arco (Na), avrà inizio la prima giornata della decima edizione della rassegna letteraria Birdland, quest’anno dedicata alla figura di Italo Calvino. La kermesse, realizzata dall’associazione Neapolis Alma Edizioni con il patrocinio della Regione Campania, dell’Istituto italiano di Cultura di Napoli, del CISAT (Centro Italiano Studi Arte-Terapia) e del LIUPS, Libero Istituto Universitario Per Stranieri “Francesco De Sanctis”, è ideata e diretta dall’autore e regista Massimo Piccolo.

La giornata, divisa in tre panel, sarà introdotta dal direttore artistico Massimo Piccolo e dell’Assessore alla cultura del comune di Pomigliano d’Arco, il preside e professore Giovanni Russo. Interverrà la Prof.ssa Laura Cannavacciuolo (Università l’Orientale) che si soffermerà sulla biografia di Italo Calvino e sul momento saliente in cui inizia la storia di uno degli scrittori più importanti della storia della letteratura mondiale. A seguire la Prof.ssa Daniela Carmosino (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) dedicherà il suo spazio alla figura di Calvino e il Cinema come mezzo privilegiato per intravedere l’immagine stessa del mondo. Infine, il Prof. Francesco Sielo (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) racconterà ciò che concerne “l’eredità di Calvino”.