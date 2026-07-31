Caporetto di Alessandro Barbero: la grande storia della disfatta che cambiò l’Italia

Caporetto di Alessandro Barbero è un’opera di divulgazione storica che affronta uno degli episodi più significativi e discussi della Prima guerra mondiale.

Il libro si inserisce nel più ampio lavoro di ricerca e narrazione storica dell’autore, noto per la sua capacità di rendere accessibili anche al grande pubblico eventi complessi della storia militare e politica.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che emerge con chiarezza è la volontà di offrire una ricostruzione approfondita e al tempo stesso leggibile di una delle battaglie che hanno segnato in modo decisivo la storia italiana del Novecento.

Attraverso un linguaggio chiaro e una narrazione coinvolgente, Barbero guida il lettore dentro le dinamiche militari, politiche e sociali che hanno portato alla disfatta di Caporetto, uno degli eventi simbolo della Grande Guerra.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è la capacità di unire rigore storico e divulgazione, permettendo al lettore di comprendere non solo i fatti, ma anche il contesto umano e strategico in cui si sono svolti.

La scrittura di Alessandro Barbero è chiara, coinvolgente e rigorosa, caratteristica che lo rende uno dei più apprezzati divulgatori storici contemporanei.

Caporetto è una lettura consigliata a chi è interessato alla storia militare, alla Prima guerra mondiale e agli eventi che hanno segnato profondamente la storia d’Italia.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Alessandro Barbero, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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